Free lance un nouveau concours en partenariat avec Netflix, de nombreux lots à gagner

Après avoir teasé une surprise hier, Free vous fait gagner de nombreux goodies tiré de sa série évènement.

Bella ciao, bella ciao… Free lance aujourd’hui un nouveau jeu sur son compte twitter vous permettant de remporter des accessoires basés sur l’univers d’une des séries les plus populaires du moment sur Netflix : La Casa de Papel.

Le principe est simple : il suffit de suivre Free sur son compte Twitter officiel et de poster sous son tweet d’annonce le nom de votre personnage préféré de la série, et les raisons de votre préférence.

Pour fêter la sortie des derniers épisodes de LA CASA DE PAPEL, on vous fait gagner 30 lots de cadeaux @NetflixFR. 🎁

Pour participer, suivez @free et dites nous en commentaire qui est votre personnage préféré de la série et pourquoi ? 🧐 #LCDP5 pic.twitter.com/ZybZaRyMI5

— Free (@free) December 3, 2021