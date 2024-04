Xavier Niel annonce la sortie de “quelque chose d’exceptionnel” autour de l’Intelligence Artificielle très prochainement

Dans une interview auprès du YouTuber Hardisk, le fondateur de Free tease l’arrivée d’un nouveau projet fin mai ou début juin autour de l’IA.

Que prépare Xavier Niel ? Le patron et fondateur de Free est revenu sur son parcours dans une vidéo du vidéaste Hardisk, spécialisé dans les histoires d’entreprises et d’entrepreneuriat. Outre le rappel de son histoire et de celle de Free, qui sont intimement liées, le milliardaire s’est fendu d’un teasing très intéressant.

“Vous allez voir au mois de mai, fin mai ou début juin, on va sortir quelque chose d’exceptionnel. Je ne vais pas vous en dire plus” annonce-t-il avec un sourire satisfait. On sait que l’opérateur prévoyait à la base le lancement d’un nouveau player Freebox en avril, mais planchait aussi sur une box 5G. Cependant, cette fois, c’est du côté du laboratoire Kyutai, dédié à la recherche autour de l’intelligence artificielle, que le sujet est abordé. Aucun autre élément n’a cependant été fourni par le co-fondateur du laboratoire, qui laisse ainsi planer le mystère.

