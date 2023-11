Xavier Niel lance en trio “Kyutai”, un laboratoire de recherche sur l’IA unique en Europe

Aujourd’hui se tient la conférence ai-Pulse organisée par Scaleway à Station F. Le fondateur de Free en a profité pour présenter un grand projet : un laboratoire de recherche dédié à l’intelligence artificielle.

A l’heure où l’intelligence artificielle est sur toutes les bouches, Iliad ne veut pas louper le coche après avoir révolutionné l’accès à internet en France il y a 25 ans. Le groupe de Xavier Niel a déjà annoncé le 26 septembre dernier son lancement dans l’IA en achetant un supercalculateur de dernière génération de NVIDIA et en lançant des offres Cloud IA pour les entreprises avec sa filiale Scaleway. Xavier Niel va un pas plus loin accompagné de Rodolphe Saadé et Eric Schmidt.

En effet, le milliardaire a profité de sa conférence à Station F pour dévoiler Kyutai, un projet fondé conjointement par le Groupe Iliad, le Groupe CMA CGM et Schmidt Futures. Il s’agit du 1er laboratoire d’initiative privée européen dédié à la recherche ouverte en intelligence artificielle.

Ce laboratoire a but non-lucratif a pour ambition de s’attaquer aux principaux défis de l’IA moderne en développant notamment de grands modèles multimodaux (utilisant le texte, mais aussi le son, les images, etc) et en inventant de nouveaux algorithmes pour améliorer leurs capacités, leur fiabilité et leur efficacité. Il utilisera pour cela la puissance de calcul de Scalway et de son équipement récemment acquis.

Le laboratoire entend partager ses avancées avec l’ensemble des acteurs de l’IA : la communauté scientifique, celle des développeurs, le tissu industriel, les citoyens et les décideurs des démocraties mais aussi former de futurs experts de la discipline, en accueillant des étudiants en master pour des stages ou en supervisant des doctorants et post-doctorants.

L’équipe scientifique du projet est déjà constituée, bien que des recrutements soient en cours pour remplir les bureaux situés à Paris. Six chercheurs reconnus dans leur domaine ont déjà rejoint l’aventure et trois spécialistes de l’IA de premier plan constituent le Conseil scientifique de Kyutai.

Chaque acteur du trio fondateur a déjà apporté 100 millions d’euros au financement de ce laboratoire, mais Kyutai veut également fédérer d’autres investissements invités.

