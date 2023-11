Xavier Niel et Iliad lancent la 1ère conférence européenne sur l’IA à Station F et vous pouvez la regarder

Top départ ce 17 novembre à 10h15 de la conférence ai Pulse organisée par Scaleway à Station F. Un événement entièrement dédié à l’intelligence artificielle.

Pas moins de 1000 participants, 50 speakers invités dont certains de renom, Scaleway, la division cloud d’Iliad organise ce 17 novembre la première conférence de référence sur l’intelligence artificielle en Europe au sein de Station F, phare français de la tech situé à Paris.

Sans surprise, Xavier Niel ouvrira la conférence avant de donner la parole à Jensen Huang, fondateur de NVIDIA, Eric Schmidt, ancien CEO de Google mais aussi à Damien Lucas, CEO de Scaleway et aux chercheurs du nouveau laboratoire de recherche européen indépendant dédié à l’IA co-créé par la maison-mère de Free. Ces derniers présenteront par ailleurs leurs parcours respectifs, ainsi que la mission et la feuille de route du laboratoire.Des start-ups très en vues comme Poolside, Mistral AI et Ampere seront également présentes et participeront à des tables rondes.

Au cours de l’après-midi, NVIDIA animera aussi deux conférences techniques et disposera d’un espace lounge de démonstration, où ses équipes pourront répondre à toutes les questions des participants.

Cet événement s’adresse aux ingénieurs, développeurs et chercheurs travaillant dans le domaine de l’IA mais aussi aux décideurs des entreprises et start-ups portant des projets d’IA, ainsi qu’aux partenaires institutionnels. Au programme, des keynotes, présentations techniques et des ateliers.

A l’heure où l’intelligence artificielle est sur toutes les bouches, Iliad ne veut pas louper le coche après avoir révolutionné l’accès à internet en France il y a 25 ans. Le groupe de Xavier Niel a annoncé le 26 septembre, son lancement dans l’IA via l’acquisition d’un supercalculateur de dernière génération de NVIDIA et le lancement d’offres Cloud IA pour les entreprises avec sa filiale Scaleway.

Pour réussir, la création d’un écosystème souverain en Europe s’avère plus que nécessaire, et il ne faut pas perdre de temps à l’heure où les géants américains se sont déjà lancés dans la course de manière effrénée. Dans l’optique de mettre en lumière les dernières avancées de l’IA, de décrypter l’impact des derniers modèles d’IA sur le monde de l’entreprise et d’anticiper les prochaines tendances, cette conférence pourrait bien intéressés des mécènes, lesquels pourraient apporter leur pierre à l’édifice via de nouveaux investissement. Pour l’heure, Iliad a investi 200 millions d’euros. Pour suivre la conférence ai Pulse en direct depuis Station F, vous pouvez vous connecter à la session live, accessible ici.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox