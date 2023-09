Iliad-Free se lance à corps perdu dans l’IA avec des investissements stratégiques importants

Acquisition d’un supercalculateur de dernière génération de NVIDIA, laboratoire d’excellence dédié à la recherche en IA et lancement d’offres Cloud IA pour les entreprises avec sa filiale Scaelway, Iliad ambitionne de faire partie intégrante de la révolution de l’intelligence artificielle via la création d’un écosystème souverain en Europe.

“Nous entrons dans l’IA comme nous sommes rentrés dans les Télécoms, avec le même état d’esprit de pionnier”, le ton est donné ce 26 septembre par Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad. Le groupe a la ferme intention de ne pas louper la révolution dans l’intelligence artificielle et s’en donne les moyens. La maison-mère de Free annonce aujpurd’hui plusieurs investissements stratégiques avoisinant les 200 millions d’euros dans le but de faire émerger des champions européens à l’heure où les géants américains comme Microsoft ou Google ont pris de l’avance sur le sujet à coups de milliards de dollars.

Achat du supercalculateur de NVIDIA

Pour ce faire, Iliad pense avoir trouvé les trois ingrédients nécessaires pour l’IA ne dépende pas d’algorithmes qui ne soient pas européens. Le groupe de Xavier Niel a ainsi fait l’acquisition du DGX SuperPOD de NVIDIA équipé des systèmes NVIDIA DGX H100, la meilleure plateforme de calcul dédiée aux applications IA au monde. “Il est installé au cœur du data center n°5 du Groupe, situé en région parisienne. Avec ce supercalculateur, on se dote de la plus grande puissance de calcul Cloud dédiée aux applications IA déployée à date en Europe. Il permet en effet d’entraîner des modèles de langages de grande taille jusqu’à quatre fois plus rapidement que les calculateurs utilisant des versions de GPUs antérieures”, révèle-t-il.

Un laboratoire d’excellence dédié à la recherche en IA

Si cet investissement représente une première étape pour Iliad qui a pour ambition d’accroître à court terme la capacité de calcul disponible pour ses clients, pour réussir, il lui faut également des chercheurs. Dans cette optique, Iliad annonce aujourd’hui être à l’initiative de la création d’un laboratoire de recherche d’excellence en intelligence artificielle à Paris, déjà doté à plus de 100 millions d’euros.

Présidé par Xavier Niel; celui-ci est composé d’une équipe de chercheurs, internationalement reconnus dont les noms ne sont pas connus. “Tous ont contribué à la recherche dans le domaine de l’IA depuis une dizaine d’années au sein des plus grands acteurs internationaux du marché”. Grâce au partenariat avec Scaleway et NVIDIA , le laboratoire disposera de la puissance de calcul nécessaire pour ses travaux. Ses missions seront “de contribuer à la construction et la démocratisation d’une intelligence artificielle générale, en rendant publiquement accessibles les produits de sa recherche. Ceci permettra de remplir un triple objectif : faire profiter tout l’écosystème IA (organismes publics et privés, entreprises et institutions non lucratives ) d’avancées significatives dans le développement et l’optimisation de modèles d’IA ; former une nouvelle génération de chercheurs, notamment à travers l’accueil d’étudiants en thèse CIFRE ; améliorer la compréhension des technologies d’IA par les institutions, les entreprises et le grand public à travers la transparence de sa recherche.”

Une gamme complète d’offres Cloud IA pour les entreprises

Le trois ingrédients pour réussir dans l’IA, c’est de trouver des entreprises pour l’exploiter. C’est pourquoi, Scaleway, la filiale Cloud et Data center d’Iliad, commercialise à compter d’aujourd’hui une gamme complète d’offres Cloud IA,” avec l’ambition de devenir le principal fournisseur européen de services Cloud dédiés au développement de l’intelligence artificielle”

L’objectif est de mettre à disposition de ses clients la toute dernière génération de supercalculateur de NVIDI, pas seulement la puissance de calcul, mais également toute gamme des outils dédiés à l’IA de son partenraire, et notamment les logiciels NVIDIA AI Enterprise, incluant plus d’une centaine de modèles d’IA déjà entraînés.

Scaleway s’est également équipé d’une puissance de calcul disponible en plus petites mailles. “Une offre composée de deux systèmes DGX H100 interconnectés est déjà disponible. Elle permettra, par exemple, l’entraînement de modèles plus petits et plus ciblés.”

L’objectif est de créer un écosystème complet de solutions matérielles et logicielles dédiées à l’IA et au big data. “Du stockage à l’entraînement des données, en passant par leur sécurisation, Scaleway développe actuellement une offre complète pour accompagner ses clients sur toute la chaîne de valeur de leurs projets d’IA”, apprend-on. Une première étape dans la proposition d’un écosystème souverain et point de départ d’une offre d’intelligence artificielle distinctement européenne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox