Freebox Ultra : voici une solution qui pourrait résoudre le problème de connexion de vos appareils sur la bande 2,4 GHz

Abonnés Freebox Ultra, vos appareils domotiques n’arrivent pas à se connecter sur la bande 2,4 GHz du WiFi de votre serveur ou subissent des déconnexions intempestives ? Le site d’actualité Presse Citron a trouvé une solution qui pourrait résoudre le problème.

Lancée fin janvier 2024, la nouvelle Freebox Ultra doit encore batailler contre des bugs parfois gênants comme par exemple sur son WiFi. La connexion d’un disque dur externe premier prix ou d’un dock HDD sur son port USB 3 peut créer des interférences au point d’empêcher des appareils à domicile de fonctionner lorsqu’ils sont éloignés du serveur et connectés à la bande 2,4 GHz comme par exemple un aspirateur-robot, un hub domotique, des radiateurs ou une prise connectée. Si la meilleure solution est d’utiliser un câble plus long et anti-interférences, reste que des abonnés semblent rencontrer d’autres soucis de connexion avec leurs appareils dont la bande 2,4 GHz est nécessaire pour s’associer à une application mobile.

C’est le cas de nos confrères de Presse Citron, dont les déconnexions sont intempestives. La rédaction a fini par trouver une solution et la partager. “Dans un premier temps, enlevez tout ce qui est présent dans le port USB de votre Freebox Ultra. En attendant que Free trouve une solution, il sera malheureusement nécessaire de vous passer des fonctionnalités offertes par le port de cette box”, indique le site d’information avant de donner la marche à suivre.

Des manipulations à effectuer dans FreeboxOS

Tout se passe dans l’interface de gestion FreeboxOS, soit l’espace administrateur. Dans les paramètres de la Freebox, il faudra se rendre dans l’onglet “Mode avancé” puis dans “WiFi”, “Configuration réseau”, et enfin cliquer sur “Carte WiFi 2.4GHz”. Une fois cette opération effectuée, il faudra trouver la section “Configuration spécifique à la carte” dans le menu déroulant et choisir un nom dans “SSID” qui va se démarquer du réseau WiFi plus performant.

“Dans l’onglet “Configuration Radio”, choisissez “40 MHz” dans le menu déroulant de la largeur de bande. Cochez ensuite la case “Configurer les paramètres avancés” pour décocher les cases “shortgi40” et “shortgi20”. Une fois toutes ces démarches effectuées, cliquez sur “Appliquer” en bas à droite de l’interface”, indique enfin Presse Citron. Restera enfin à redémarrer le serveur Ultra. Le problème pourrait ainsi être réglé.

Des abonnés Freebox Ultra et Pop WiFi 7 rencontrent également actuellement des problèmes de déconnexions sur leur box domotique Tahoma Switch de Somfy. En attendant un éventuel correctif, une autre solution semble fonctionner.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox