Free Mobile propose déjà le tout nouveau smartphone de Google en précommande

Le Pixel 8a tout récemment dévoilé par Google débarque dans la boutique en ligne de Free Mobile.

Il avait fait l’objet de nombreuses fuites et a été dévoilé en avance par la firme de Mountain View cette semaine : le Pixel 8a est désormais disponible à la précommande chez l’opérateur de Xavier Niel. Ce modèle entend notamment performer sur la photo, comme c’est souvent le cas des Pixels mais aussi utiliser l’intelligence artificielle. Les précommandes sont ouvertes avec une livraison à partir du 14 mai.

Deux versions sont proposées : 128 Go et 256 Go de stockage. Le moins onéreux est proposé à 549€ au comptant avec un bonus reprise de 150€ en échange d’un autre téléphone. Si vous le souhaitez, il est bien sûr possible de passer par Free Flex pour échelonner le paiement, avec 99€ déboursés à la commande puis 15.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat de 66€. Il est disponible dans ses coloris bleu et noir volcanique

Le Pixel 8a se veut être le seul smartphone dans sa gamme de prix à embarquer Geminin Nano, soit un langage maison de Google, qui permet ainsi de résumer les pages Web en local, bien que cette IA est prévue pour plus tard. Elle doit également permettre le filtrage d’appels, la clarté du son de l’interlocuteur et bien d’autres fonctionnalités. Côté photographie, comptez sur un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture à f/1.89, et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, avec des performances boostées par l’IA via diverses fonctionnalités. Pour les selfies, ce sont 13 mégapixels qui vous sont proposés. Le Pixel 8a embarque un écran de 6,1 pouces. Toujours Oled en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels), il innove en apportant un taux de rafraîchissement à 120 Hz, là où le Pixel 7a était bloqué à 90 Hz. Côté performances, le Pixel 8a embarque une puce Tensor G3 avec 8Go de RAM. L’autonomie devrait être assez intéressante avec une batterie de 4492 mAh et une compatibilité charge sans fils. Enfin, le Pixel est annoncé avec 7 ans de mises à jour tant logicielles que de sécurité.

