Free poursuit le développement de son réseau de distribution

De nouvelles annonces d’ouvertures à venir et une inauguration à Villiers-en-Bière dans le département de la Seine-et-Marne.

Fort d’environ 240 boutiques en France métropolitaine, Free poursuit le développement de son réseau de distribution afin d’être au plus près de ses abonnés actuels et de tout ceux qui souhaite souscrire à une offre Free Mobile ou Freebox. Après avoir inauguré en mars trois nouveaux espaces de vente et conseil, puis une seule en avril à Biganos en Gironde, l’opérateur a ouvert le 15 mai une nouvelle boutique à Villiers-en-Bière (Melun Val de Seine) dans le département de la Seine-et-Marne, intégrée au sein du centre commercial Carrefour de la ville.

En mai, Free a également annoncé l’inauguration prochaine de nouveaux magasins à Marseille (Bonneveine) et Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône.

🔥Le F c'est le S. Une troisième boutique #Free arrive à #Marseille, c'est le S à Bonneveine

👉https://t.co/0AVT5kO4hp pic.twitter.com/9yiqOoV5bC — Les boutiques Free (@Free_boutiques) May 10, 2024

La liste s’allonge puisque d’autres ouvertures sont prévues à Paris, rue de Vaugirard, la 12ème boutique de Free dans la capitale. Les villes de Montélimar dans la Drôme ou encore de Rodez dans l’Aveyron sont aussi concernées tout comme Saintes et La Rochelle en Charente-Maritime.

Dans une boutique Free, les conseillers sont à disposition pour guider les abonnés et prospects dans leurs démarches et répondre à toutes leurs questions.Il est possible tester la gamme complète des Freebox (Freebox Ultra, Freebox Pop, Freebox Révolution Light) ou d’acheter un smartphone et répartir directement avec.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox