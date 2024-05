Les internautes se lâchent sur les réseaux : chez Free Mobile c’est possible de gagner 50 Go en dormant, au revoir aux Sims avec la Freebox Ultra

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

La bonne surprise du matin. S’endormir avec 250 Go et se réveiller avec 300 Go de data dans son forfait, sans rien faire, et sans débourser un centime supplémentaire. On dit merci qui ?

ptdrrrr donc pendant que je dormais mon forfait à augmenté de 50go oklm https://t.co/hwXpYnidPs — Xenoblanco 🤍 (@XenotaFx) May 14, 2024

C’est fini Les Sims 3 avec la Freebox Ultra, voici un père un peu trop excité pour l’anniversaire de son fils (sketch) !

Quand les conseillers de Bouygues Telecom n’essaient même plus de retenir les abonnés dont le prix du forfait ne cesse d’augmenter.

Avec Chat GPT-4, bientôt plus besoin de nutritionniste. L’IA peut être bonne pour la santé.

GPT-4 va mettre les nutritionnistes au chômage pic.twitter.com/3IDMFNNWnj — 3arbi anti fitna (@kams6zz) May 16, 2024

Poser des câbles de fibre optique dans les océans, c’est la classe ! La vie chez Orange Marine c’est ça :

