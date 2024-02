Freebox Ultra : connecter un disque dur crée des interférences gênantes sur le WiFi et empêche des appareils de fonctionner

La Freebox Ultra et les disques durs sur le port USB ne sont décidément pas sur la même longueur d’onde.

Un dysfonctionnement dont ils se seraient bien passés. Lancée le 30 janvier dernier, la Freebox Ultra s’installe petit à petit chez les nouveaux abonnés ou ceux en migration. L’occasion pour eux de profiter de ses innovations comme des débits symétriques ultra-rapides jusqu’à 8 Gbit/s à condition d’avoir la carte réseau compatible et un adapteur SFP+ mais aussi du WiFi 7 avec un smartphone ou une carte WiFi compatible par exemple.

Si comme à chaque lancement de Freebox, un certain nombre de bugs plus en moins impactant sont constatée avant d’être corrigés par les développeurs, la Freebox Ultra est aujourd’hui confrontée à un problème de connexion en WiFi 2,4 GHz provoqué par une interférence liée aux disques durs branchés en USB sur le serveur de la box.

Selon les tests de Numerama, confirmés par d’autres abonnés à la box haut de gamme de Free, la connexion d’un dock HDD par exemple empêche des appareils à domicile de fonctionner lorsqu’ils sont connectés à la bande 2,4 GHz comme un aspirateur-robot, un hub domotique, des radiateurs ou une prise connectée. Ceux situés très proche de la box semblent en revanche fonctionner. Aujourd’hui, de nombreux appareils connectés de domotique nécessitent une connexion WiFi 2,4 GHz pour s’associer à une application mobile. Cela peut donc être problématique.

Nos confrères ont alors testé plusieurs configurations possibles, bilan : brancher un disque dur sur le port USB créé à chaque fois ce type d’interférences. Pour retrouver une connexion normale, il est donc nécessaire de débrancher le disque dur ou le dock en cas de non-utilisation. Les recouvrir d’aluminium n’est pas vraiment efficace même si les interférences diminuent.

La meilleure solution est d’utiliser un câble plus long et anti-interférences afin d’éloigner au maximum les disques durs du serveur et de ses antennes. En faisant le choix d’abandonner les 4 emplacements dédiées aux disques durs présents sur la Freebox Delta au profit d’un seul pour un NVMe, Free se voit confronter à de nouveaux problèmes lorsque ses abonnés Ultra désirent utiliser leur box comme un véritable NAS.

Certains abonnés Freebox Delta ont à ce propos eu une mauvaise surprise en migrant vers la Freebox Ultra : les disques dur installés en RAID sur leur ancienne box ne sont plus reconnus. Le problème est connu de Free et l’opérateur cherche une manière de le contourner.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox