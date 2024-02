Bouygues Telecom commence à utiliser son nouveau coeur de réseau 5G avec le lancement d’une première offre hybride

Bouygues Telecom annonce la commercialisation de sa première offre de réseau 5G privé hybride sur le marché français des entreprises. C’est la première utilisation commerciale de son nouveau coeur de réseau 5G. Les avantages sont nombreux.

Afin de permettre une utilisation optimale aux industriels, la 5G standalone (SA) dit autonome, apparaît aujourd’hui primordiale. Depuis son lancement, la cinquième génération de téléphonie mobile repose sur un coeur de réseau 4G, ce qui limite ses performances en matière de latence. « Avec la 5G SA c’est le cerveau qu’on upgrade. On peut garantir des spécificités techniques, avec de la latence très très faible. Elle va être déployé de plusieurs façons, on va commencer par le B2B. On peut offrir des garanties aux industriels » a fait savoir en novembre dernier, Bruno Zerbib, nouveau directeur de l’innovation d’Orange qui prévoit de lancer sa 5G autonome cette année. On pense donc à des offres taillées pour l’internet des objets (IoT), l’IA, le machine learning, la robotique et big data.

Si SFR prévoit aussi de lancer des offres en 2024, Free Mobile continue de mener des tests. De son côté, Bouygues Telecom a déjà commencé le déploiement et la mise en service progressive de son coeur de réseau 5G. Ce 21 février, l’opérateur a annoncé la commercialisation de sa première offre de réseau 5G privé hybride sur le marché français des entreprises basée sur sa 5G autonome développée avec Ericsson.

Cette offre vise “à rendre accessible les bénéfices de la 5G privée au plus grand nombre d’entreprises et les accompagner dans la modernisation de leurs infrastructures IT. ALTEN, spécialiste en ingénierie et services IT, a retenu cette offre afin de mettre en place un réseau 5G de dernière génération au sein de son Laboratoire Innovation de Sèvres (92) pour développer son catalogue de solutions dédiées aux bénéfices de l’industrie 4.0”, précise Bouygues Telecom.

L’objectif est ainsi de proposer dès à présent aux organisations les avantages d’un réseau privé (rapidité des débits, faible latence, sécurité accrue), tout en optimisant les coûts d’installation et d’exploitation.

Fonctionnement de la solution et principaux avantages

Concrètement, cette offre utilise la bande de fréquence 3,5 GHz de Bouygues Telecom et les capacités de network slicing (découpage virtuel ) de son réseau 5G SA pour privatiser une partie de celui-ci au profit du site de production du client (usine, centre hospitalier, entrepôt). Ainsi, seuls ses utilisateurs et équipements y ont accès et l’intégralité du trafic reste au niveau local, garantissant la sécurité et la confidentialité des données.

Ainsi, ces réseaux privés 5G présentent de nombreux avantages pour différents secteurs tels que l’industrie de procédés et l’industrie manufacturière, la logistique, le retail, la santé et l’événementiel. Selon Bouygues Telecom, ils permettent “d’assurer la couverture de grandes surfaces ou des surfaces particulièrement « bruitées » électromagnétiquement, tels que les raffineries, les ports, les mines, les aéroports, les usines et entrepôts logistiques”. Mais aussi de “connecter robots, véhicules à guidage automatique (AGV, AMR), véhicules intelligents de navigation autonome que l’on retrouve de plus en plus dans l’industrie 4.0 et dont la mobilité nécessite une bonne continuité du réseau”. Et enfin de garantir la connectivité des sites accueillant du public, tels que les CHU, parcs d’expositions, ou stades, en soutenant les réseaux 4G et Wifi extrêmement sollicités en période de forte affluence.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox