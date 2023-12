SFR active son coeur de réseau 5G et l’utilise pour la première fois dans des conditions réelles

Une première activation avant le lancement des offres en 2024.

Alors que la 5G à laquelle nos smartphones se connectent en ce moment fonctionne encore avec un coeur de réseau 4G, SFR passe le cran au dessus en activant sa 5G Stand-Alone (SA). Lors de la rencontre jeudi dernier opposant le LOSC Lille au Ki Klaksvik, SFR a pu utiliser de manière concrète son nouveau réseau exploitant un coeur de réseau 5G de Nokia pour un réseau autonome.

Les équipes de RMC Sport et de BFM Grand Lille ont couvert la rencontre en direct depuis le stade Lillois à travers leurs reportages et émissions (direct avant match pendant « Bonsoir Lille » sur BFM Lille entre 18h et 19h, émission spéciale avant match diffusée sur BFM Grand Lille entre 19h45 et 20h45, émission RMC Europa en avant match de 18h à 18h45, après match et transmission du match pour RMC Sport1) en utilisant leur solution professionnelle Aviwest désormais compatible avec la 5G SA.

Les différentes antennes ont été retransmises en temps réel en 5G de bout en bout, sans aucune altération, en condition de fortes sollicitations radio. Le slicing consiste à dédier des ressources spécifiques en découpant le réseau, chaque “tranche” peut être isolée et gérée de manière indépendante, de sorte à améliorer la qualité de service en fonction des besoins spécifiques. En effet, la 5G Stand Alone présente pour l’heure surtout des avantages pour les entreprises et c’est pour cela que la commercialisation de ce service se fera chez SFR Business en 2024. Mais l’opérateur annonce également avoir réalisé une première connexion avec un smartphone grand public compatible.

Les opérateurs se penchent tous sur cette version améliorée de la 5G, Orange a déjà indiqué un lancement prévu en 2024, tandis que Free pour sa part déclarait en septembre dernier la tester et attendre le feu vert de la part de l’Anssi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox