Canal+ annonce la fin de diffusion d’une chaîne pour certains abonnés

Canal+ annonce l’arrêt de la diffusion de la chaîne i24News sur le satellite à partir du 31 décembre 2023.

i24News ne sera plus diffusée sur le satellite avec Canal+ à partir du 31 décembre 2023. Basée en Israël, i24News est une chaîne de télévision d’information en continu internationale lancée en juillet 2013.

Les programmes sont diffusés en anglais, français et arabe. i24News regroupe 300 employés et émet ses programmes depuis six studios (Tel Aviv, Paris, New York, Los Angeles, Washington et Dubaï). Canal+ indique cependant que la chaîne sera toujours disponible via myCANAL ou via les décodeurs Canal+ connectés au réseau internet Fibre et ADSL.

