Face à la peur de l’IA, Xavier Niel se veut rassurant

Il est normal de s’interroger, pas de raison de paniquer pour le fondateur de Free.

Xavier Niel était reçu samedi soir sur le plateau de Quelle époque ! et a pu répondre à quelques questions de Léa Salamé. L’actualité forte du moment pour le fondateur de Free est bien sûr son implication dans l’intelligence artificielle avec Kyutai, premier laboratoire d’initiative privée européen dédié à la recherche ouverte dans ce domaine.

Dans cette émission Xavier Niel a ainsi pu à nouveau réaffirmer son ambition de proposer une IA plus représentative de la France et de l’Europe dans son fonctionnement et sa nature, afin de ne pas “laisser” les enfants face à des algorithmes chinois et américains uniquement. Mais il a également eu l’occasion de s’exprimer sur la peur de l’IA. Dans un sondage cité par la présentatrice, il est fait état d’une crainte de l’IA pour 7 français sur 10. Un autre sondage réalisé par Odoxa en juin dernier montrait que 67% des Français la considéraient comme une menace.

Pour Xavier Niel, pas de raison de s’alarmer. Si le milliardaire peut avoir l’air de prêcher pour sa paroisse, il souligne cependant que “toute innovation fait peur“, en donnant en exemple l’émergence des smartphones ou encore “il y a 25 ans, quand on était les premiers à faire de l’internet en France, les gens m’interrogeaient en me disant « on a peur, ça va prendre nos jobs, ça va tout prendre »“. “On a toujours peur de toute innovation, de tout changement dans le monde” assène-t-il.

