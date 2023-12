Les esprits s’affolent autour de Free, l’avantage Freebox toujours sexy ? Vos meilleurs réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Avec un retard de la Freebox V9, les théories s’emballent

Free faisait deviner ce 12 décembre et comme chaque semaine dans quelle ville il ouvrira un prochain Free Center. Il ne s’agissait pas d’un premier buzz autour de la Freebox V9 et encore moins d’une première image de la nouvelle box haut de gamme de l’opérateur, comme l’ont cru certains médias. Avec des théories à base de chiffres, de dates, d’interprétation toutes aussi lunaires les unes que les autres, cela prouve au moins une chose : Free continue d’intriguer avec sa V9 et sa stratégie de protéger au maximum chaque information rend fous certains Freenautes…

Et si un changement avait été la suite de ce quiproquo ?

Plus de 13 ans après l’ouverture de sa première boutique physique, Free compte aujourd’hui un réseau de plus de 220 points de vente et conseil. Historiquement appelés Free Center, ces espaces viennent d’être renommés par l’opérateur. Il faudra désormais les appeler “boutiques Free”. Même sur ce point, la question du choix de rebranding laisse perplexe : pourquoi ne pas conserver Free Center ? Moins d’anglicisme ? Pour plus de clarté ?

Un forfait super sexy reste important pour une offre Freebox

Un revirement assez surprenant chez Red by SFR, qui avait pourtant adopté le modèle d’Orange, Bouygues Telecom et de sa maison mère en octobre dernier. L’opérateur low-cost a modifié sa politique tarifaire sur son offre fixe. Red by SFR est dorénavant revenu à un tarif fixe pour son offre fibre, avec une tarification qui rend la box plus intéressante une fois un an passé, l’abonnement étant 5€ moins cher que la formule précédente. Un choix salué par certains, qui considèrent que cette box fibre est plus intéressante que la Freebox.

Mais d’autres arguent que la Freebox Pop a un argument massue : son forfait mobile illimité à 9.99€/mois. Certains estiment d’ailleurs qu’il est important de proposer un avantage Freebox intéressant même sur la future Freebox V9. Et vous, qu’en pensez-vous ?

La fin du coaxial , des hauts et de bas

Une extinction en douceur, bien moins importante que la fin du réseau cuivre. En se plongeant dans l’observatoire des abonnements au haut et très haut débit de l’Arcep pour le deuxième trimestre 2023, l’Avicca fait le point sur la disparition progressive des abonnements au très haut débit (supérieur à 100 Mbit/s) via le câble coaxial. En calculant le rythme d’abandon de ce type d’offres sur la dernière année, l’Avicca estime ainsi qu’il “ne devrait plus y avoir d’abonnements au câble THD d’ici 3 ans et demi“. Et SFR commence déjà à mettre fin au réseau, créant des heureux, mais aussi des mécontents… Ou du moins des retours mitigés ?

La 4K se démocratise avec des retours… mitigés ?

Les habitants de Paris et sa couronne peuvent à présent profiter de France 2 et France 3 en 4K. D’autres grandes villes suivront à compter de janvier 2024. Après avoir obtenu l’autorisation de l’Arcom en octobre, France télévisions commence à proposer à de nombreux téléspectateurs franciliens France 2 et France 3 en UHD sur la TNT avec une qualité d’image et de son supérieure. Si certains sont heureux de voir la technologie se démocratiser, bien qu’assez lentement, d’autres pour leur part n’ont pas l’air emballés…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox