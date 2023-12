Internet : vers la fin des abonnements THD coaxial d’ici 3 ans et demi

Le nombre d’abonnements très haut débit en coaxial est en déclin depuis 2017 et les abonnés devraient progressivement passer à la fibre de bout en bout dans les trois prochaines années.

Une extinction en douceur, bien moins importante que la fin du réseau cuivre. En se plongeant dans l’observatoire des abonnements au haut et très haut débit de l’Arcep pour le deuxième trimestre 2023, l’Avicca fait le point sur la disparition progressive des abonnements au très haut débit (supérieur à 100 Mbit/s) via le câble coaxial.

SFR, principal opérateur ayant proposé du coaxial dispose encore de nombreuses prises, 9 millions au total, à travers l’Hexagone. Cependant, les abonnés sont bien moins nombreux. Au troisième trimestre 2017, 1.3 millions de foyers français étaient abonnés à ce type d’offres, ce qui est le maximum atteint depuis leur lancement. Depuis, un déclin s’observe pour atteindre, au début du troisième trimestre de cette année, 760 000 abonnés.

En calculant le rythme d’abandon de ce type d’offres sur la dernière année, l’Avicca estime ainsi qu’il “ne devrait plus y avoir d’abonnements au câble THD d’ici 3 ans et demi“. L’association de collectivités investie dans le numérique indique cependant que si l’extinction progressive ne pose pas les mêmes problèmes que celles du cuivre, il est nécessaire de réaliser un démantèlement ” propre et pas trop éloigné dans le temps afin de libérer l’espace public d’équipements obsolètes, déjà très peu entretenus“. SFR a pour sa part déjà commencé à mettre fin à son réseau dans certaines zones.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox