Apple lance officiellement une nouvelle version d’iOS avec de nombreuses nouveautés

La version 17.2 d’iOS est actuellement déployée par Apple après une phase de bêta-test avec plusieurs nouveautés ainsi que divers correctifs.

Une nouvelle mise à jour débarque sur votre iPhone et apporte plusieurs changements, on en fait le tour. iOS 17.2 introduit l’application Journal, qui est assez simplement un journal intime numérique et permet d’enregistrer des moments du quotidien tant sous forme de texte que d’images ou d’audio, voir même de données provenant de votre Apple Watch.

Elle entend par exemple prendre en charge des intégrations tierces et ainsi permettre aux développeurs d’intégrer leurs applications comme Instagram directement au sein du journal. Ces données intimes pourront bien sûr être sécurisées par Touch ID ou Face ID et stockées de manière chiffrée dans le Cloud.

Il ne s’agit pas du seul changement apporté par cette mise à jour, avec des ajouts sur divers appareils Apple notamment l’iPhone 15 Pro. Son bouton d’action personnalisable permet ainsi maintenant de traduire des phrases en temps réel, la caméra avec téléobjectif a été améliorée, de nouveaux widgets météo sont proposés et un calendrier lunaire a été intégré dans Météo.

Siri peut désormais interagir avec les données de l’application Santé, Airdrop est amélioré et Apple Music est désormais en mesure de créer automatiquement une playlist de vos chansons favorites. Les iPhone 13 et 14 sont également maintenant compatibles avec la charge sans fil Qi 2.

