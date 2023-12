Non, Free n’a pas dévoilé d’image ou teasé le lancement de la Freebox V9

Free fait deviner ce 12 décembre et comme chaque semaine dans quelle ville il ouvrira un prochain Free Center. Il ne s’agit pas d’un premier buzz autour de la Freebox V9 et encore moins d’une première image de la nouvelle box haut de gamme de l’opérateur.

Il ne faut pas aller plus vite que la musique… À l’heure où les geeks, abonnés, médias et observateurs attendent de pied ferme la commercialisation de la nouvelle Freebox V9, un lancement en 2023 semble aujourd’hui très compromis, il faudra donc attendre 2024. Comme souvent en amont du lancement d’une nouvelle génération de box, Free aime susciter l’effervescence à travers une série d’indices sur la toile.

Et si ce mardi 12 décembre était propice à cela ? Selon certains médias comme 01Net ou Clubic, Free tease aujourd’hui officiellement un lancement prochain de sa box haut de gamme dont on ne sait pas grand-chose. “Freebox V9 : une première image et une date de lancement possible”, titre le média spécialisé dans la tech relayant un post sur X du compte officiel des Free Center de l’opérateur. Sur celui-ci, on découvre un message “bientôt” agrémenté d’une image d’une box avec des chiffres volontairement mystérieux affichés sur son écran : « 91:22 ».

Cette fois-ci c’est la bonne, pourrait-on penser, et bien pas du tout. La box utilisée en illustration est en réalité le serveur de la Freebox Delta. Et les chiffres affichés forment bien une devinette, non pas à propos de la Freebox V9 mais autour de l’ouverture d’un prochain Free Center. Toutes les semaines, l’opérateur lance des énigmes sur X afin de faire deviner le nom de la ville sur laquelle il a jeté son dévolu dans le but d’implanter une nouvelle boutique. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Free utilise une image de la Freebox Delta et son écran. Son message “bientôt” est utilisé sur chacun de ses posts. Pour la Freebox V9, il faudra encore patienter avant de s’enthousiasmer.

D’autres énigmes en 2023 et 2022 du compte X des Free Center utilisant la Freebox Delta

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox