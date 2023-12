Le nouveau service de streaming gratuit de TF1 sera disponible sur les Freebox à son lancement

Le projet est annoncé depuis quelques semaines maintenant, TF1+ doit être lancé le 8 janvier prochain et le service gratuit entend être disponible sur un maximum de supports.

La nouvelle stratégie de TF1 se précise et l’un de ses porte-étendards est TF1+, plateforme de streaming entièrement gratuite dont le lancement est prévu pour le 8 janvier. L’ambition affichée est de répondre au nouveau marché entraîné par l’explosion de la consommation de programmes à la demande.

Dès son lancement, TF1+ apparaîtra sur les écrans d’accueil d’Orange, Free et Bouygues Télécom et sera disponible sur 95% des smart TV, avec une pré-installation de son application sur les téléviseurs vendus en 2024 chez Google TV, Sony, TCL et Xiaomi. La plateforme aura également son bouton dédié sur les télécommandes Hisense dès le mois de mars 2024, explique Claire Basini, cadre au sein du groupe TF1.

Quelle différence avec MyTF1 ? La période de disponibilité des programmes, avec 30 jours pour rattraper les programmes diffusés sur la chaînes sur TF1+ contre 7 jours pour MyTF1 et le PDG de la chaîne explique que la limite peut être repoussée jusqu’à quarante-huit mois. TF1+ entend ainsi proposer “plus de 15 000h de programmes à chaque instant”, permettant de retrouver les saisons antérieures d’émissions comme Koh-Lanta ou The Voice, mais aussi des programmes exclusifs. “Nous proposerons 200 films familiaux, 200 séries et TF1+ intégrera la première offre d’information à la demande, Top Info. Les informations du jour seront approfondies avec des formats de 3 à 6 minutes réalisés par notre rédaction. TF1+ doit être une plateforme généraliste et citoyenne” indiquait Rodolphe Belmer en novembre. D’autres technologies devraient être proposées pour ajouter de l’innovation à la plateforme, qui à terme entend remplacer MyTF1.

Source : Advanced-television

