Free Pro décroche un nouveau contrat avec un RIP innovant

Free Pro annonce avoir décroché un nouveau contrat pour déployer des services réseaux et d’hébergement au travers du Réseau d’Initiatives publique (RIP) d’Essonne Numérique.

Un nouveau contrat pour un des premiers RIP de 3ème génération. Essonne numérique, syndicat mixte responsable de l’aménagement numérique du département qui regroupe le Conseil départemental de l’Essonne, 7 EPCI et 194 communes, a récemment lancé un appel d’offre pour la mise en place de services d’interconnexion de sites et d’équipements publics. Le but étant de permettre le déploiement de services numériques à destination des collectivités territoriales et des EPCI de l’Essonne. Essonne numérique a retenu le groupement Axione et Free Pro pour le lot 1 de cet appel d’offre.

Essonne numérique se positionne ainsi comme un opérateur de services. Avec ce RIP, l’un des premiers en France de 3ème génération au regard des services déployés, son ambition est de proposer davantage de services à ses administrés grâce au numérique. Les 4000 sites publics d’Essonne (collectivités territoriales, mairies, syndicats…) auront en effet accès à une large gamme de services numériques tels que des services télécoms (réseau privé, internet, voix sur IP, cloud…), des objets connectés pour notamment mesurer la qualité de l’air ou la consommation électrique des bâtiments par exemple.

C’est ainsi une solution de transit internet 2×10 Gbps sécurisée avec un firewalling et une protection contre les attaques DDoS qui a été déployée par les équipes de Free Pro et Axione. L’architecture du réseau actif est conçue et déployée en s’appuyant sur des infrastructures fibres existantes du département de l’Essonne. L’architecture proposée permet une évolutivité du réseau qui répond à la montée en charge. Cette architecture permet également de proposer des solutions de services de type VPN, de voix sur IP et des services LAN Wi-Fi managés. Au total près de 600 machines virtuelles sont déployées au sein des deux datacenters avec une répartition des charges applicatives.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox