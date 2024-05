Qualité de la fibre : un an après le vote d’une proposition de loi, l’Avicca déplore que rien ne change

Malgré le vote le 2 mai 2023 de la proposition de loi pour la qualité des raccordements fibre, la situation n’a pas évolué au grand dam de l’Avicca.

Plus d’un an après le vote du sénat, la proposition de loi portée par Patrick Chaize visant à assurer la qualité et la pérennité des raccordements au FttH n’a toujours pas été mise à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale. Pour l’association de collectivités Avicca, le mystère est entier sur les rasions de ce retard, alors que le vote avait été prononcé à l’unanimité et avait ainsi “suscité un espoir de voir cette proposition passer rapidement devant l’Assemblée Nationale “.

L’association s’interroge ainsi, considérant que les incidents sur le terrain sont toujours là. Plusieurs pistes sont avancées, absence de soutien de l’État, opposition des opérateurs commerciaux, nouveaux engagements pris par ces derniers ou encore le fait que certains indicateurs semblent s’améliorer. “En attendant, les dégradations continuent, l’image de la fibre optique auprès du grand public se détériore et on ne voit toujours rien venir. L’Etat, qui aurait dû selon les déclarations de Jean-Noël Barrot, siffler la fin du match à l’automne, temporise encore et toujours. Sur le terrain, les coûts de maintenance explosent. Ainsi, dans l’Isère, les frais de réparation des Noeuds de Raccordements Optiques (NRO) ont désormais rattrapé les coûts de construction de ces mêmes NRO !” assène-t-elle.

Considérant que trop de temps a été perdu, l’Avicca demande une nouvelle fois que l’État inscrive à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale la proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox