Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez 4 nouveaux jeux PC gratuits dont un opus d’une saga très populaire

Plongez-vous dans l’univers de la nouvelle série Fallout gratuitement, ou cherchez à résoudre des enquêtes avec la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, quatre nouveaux titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant 33 jours et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Alors que la série Fallout fait sensation sur Prime Video, c’est l’un des opus les plus appréciés de la saga qui est offert : Fallout 3 dans son édition Game of the Year. Vous y trouverez un monde vaste, des combats uniques, des graphismes très réalistes pour l’époque, une multitude de choix pour les joueurs et un casting incroyable de personnages dynamiques. Chaque minute est une lutte pour la survie contre les terreurs du monde extérieur : radiations, super mutants et créatures mutantes hostiles. Plongez-vous dans le monde post-apo tel que pensé par Bethesda.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Dans Electrician Simulator, vous incarnez un jeune électricien qui reprend l’entreprise familiale. Le gameplay se concentre sur l’exécution de diverses tâches, principalement des missions de scénario et de réparation d’objets dans l’atelier. Les créateurs ont décidé de mettre l’accent sur la variété : les différentes tâches consistent notamment à réparer une prise électrique, à créer un réseau électrique complet à partir de zéro, à remettre certains objets en état de fonctionnement (par exemple, des manettes de jeu, des appareils électroménagers et de l’équipement audio), etc.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Dans Nine Witches: Family Disruption, Alexei Krakovitz, un professeur tétraplégique de sciences occultes, et Akiro Kagasawa, son fidèle assistant, sont envoyés en Norvège dans le cadre d’une mission secrète afin de percer le mystère et de sauver le monde des griffes de l’Okkulte-55. Une histoire originale à l’humour noir et absurde, truffée de personnages excentriques, d’inventions diaboliques, d’énigmes, d’occultisme, de morts qui parlent, de sorcelleries, de vers, d’une fête mystérieuse et d’une ancienne malédiction qui menace la race humaine.



Le légendaire Phénix a été repéré et un lien étrange avec le célèbre magicien Harry Houdini en fait le principal suspect. Le maître de l’illusion pourrait-il vraiment être responsable ou y a-t-il quelque chose de plus sombre derrière cette dévastation ? Préparez-vous à vivre une histoire palpitante dans Dark City; International Intrigue, un jeu d’aventure avec des objets cachés !

Ces jeux sont disponibles sur Amazon Games. Pour savoir comment les récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris Fallout 2.

