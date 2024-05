Le saviez-vous : Free Mobile propose à chaque abonné Freebox 4 forfaits data illimitée à prix cassé

Pour séduire toujours plus les nouveaux abonnés et fidéliser les existants, Free propose depuis de nombreuses années ce qu’il appelle les “avantages Freebox”. Pour une box souscrite, sont proposés jusqu’à 4 forfaits data illimitée à un prix défiant toute concurrence ou d’un forfait voix à 0 euro.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais être abonné à une Freebox permet de bénéficier d’un avantage important, celui de bénéficier de 4 forfaits 4G et 5G data illimitée en France métropolitaine à prix mini. Il s’agit d’une réduction de 4€ voire de 10€ selon l’offre Freebox sur son forfait à 19,99€, à la seule différence que l’enveloppe de 250 Go disparaît au profit d’un nombre de gigas illimités à consommer. Le volume de donnés en roaming reste quant à lui à 35 Go/mois dans plus de 100 destinations.

Sur l’offre Freebox Ultra, l’opérateur propose ainsi 4 forfaits Free 4G+, 5G (souscrits après la date de souscription ) avec data illimitée à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois, sans engagement au lieu de 19,99€/mois ou 1 forfait 2€ à 0€/mois, sans engagement.

Encore mieux lotis, les abonnés Freebox Pop ont droit à 1 forfait Free 5G data illimité à 9,99€/mois sans condition de durée et 3 autres à 15,99€/mois sans engagement au lieu de 19,99€/mois ou 1 forfait 2€ à 0€/mois. De quoi permettre de faire jusqu’à 120€ d’économies par an.

Les autres abonnés Freebox (Révolution, mini 4K, One, Crystal) profitent de 4 forfaits illimités à 15,99€/mois ou le forfait 2€ gratuitement. Si vous possédez plusieurs lignes mobiles, la réduction la plus avantageuse s’applique automatiquement.

Pour se rendre compte de l’attractivité de ces avantages, Free met à disposition une page dédiée qui permet de choisir une Freebox et l’offre mobile souhaitée afin de connaître le montant des économies effectuées.

“Pour bénéficier de l’avantage dès votre première facture, indiquez vos identifiants Freebox lors de votre souscription à une offre mobile Free. Vous pouvez faire le rattachement à tout moment depuis votre Espace Abonné Mobile, rubrique Mon compte. Rendez-vous dans Mon offre puis Avantages Freebox et indiquez vos identifiants Freebox”, précise Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox