Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : le forfait 2€ peut désormais passer à 20 Go, Max (HBO) va vite arriver sur les Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free permet pour la 1ère fois à tous ses abonnés Freebox de savoir combien de Go ils consomment chaque mois. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez 4 nouveaux jeux PC gratuits dont un opus d’une saga très populaire (Fallout 3). Plus d’infos…

Free propose de nouveaux films primés au festival de Cannes gratuitement à ses abonnés sur OQEE Ciné. Au programme , Easy Rider, Sexe, mensonge et vidéo, Que le spectacle commence, Taxi driver et Birdy. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Pop, Ultra et mini 4K : la série culte South Park mise à l’honneur dans une nouvelle chaîne gratuite sur Pluto TV. Plus d’infos…

Nouveauté Free Mobile

Free Mobile permet désormais de profiter d’un forfait 20 Go à 6,99€/mois et même à 4,99€ pour les abonnés Freebox grâce à un nouveau booster 20 Go lancé sur son forfait 2€. Plus d’infos…

L’opérateur permet à ses abonnés au forfait 2€ enrichi de migrer vers son nouveau booster 20 Go mais il faudra payer 10€ de frais de migration. Plus d’infos…

L’offre Série Free passe de 11,99€ à 10,99€/mois pendant 1 an. Seuls les nouveaux abonnés profiteront de cette baisse. Plus d’infos…

Free Mobile compte désormais plus de 19 000 sites 5G et plus de 6000 supports dans la bande 3,5 GHz. Plus d’infos…

Le Pixel 8a tout récemment dévoilé par Google débarque en précommande dans la boutique en ligne de Free Mobile. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free annonce l’arrivée de Max (HBO) dans ses offres très prochainement. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : Max (HBO) sera accessible le 11 juin dans l’univers Canal+ et sur myCanal. Plus d’infos…

En partenariat avec la chaîne Boomerang, Free donne accès au 1er épisode de la nouvelle série Tiny Toons Looniversity avant son lancement, directement sur L’Aktu Free. Plus d’infos…

Des abonnés Freebox Ultra et Pop WiFi 7 rencontrent des problèmes de déconnexions intempestives avec leur box Somfy. Plus d’infos…

Free Pro décroche un nouveau contrat avec un RIP innovant. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox