Free annonce l’arrivée de Max (HBO) dans ses offres très prochainement

Après Canal+ c’est Free qui annonce l’arrivée de Max dans ses offres.

C’est probablement la plateforme de SVOD la plus attendue sur le marché français, Max (anciennement nommée HBO Max) proposera des nombreux contenus plutôt alléchants en proposant des contenus issus de catalogues prestigieux comme Discovery, HBO, Warner etc, mais aussi des compétitions sportives via les chaînes Eurosport.

Le lancement officiel en France aura lieu le 11 juin, et après Canal+ aujourd’hui, c’est Free qui annonce l’arrivée de Max dans ses offres en indiquant que la plateforme sera “bientôt” disponible sans toutefois préciser de date.

Free 🤝 Max

Max bientôt disponible chez Free. https://t.co/Ga83IDbUnR — Free (@free) May 7, 2024

Le tarif de la plateforme chez Free n’est pas encore précisé mais les contenus sont déjà connus. Il sera ainsi possible de retrouver sur Max des contenus iconique comme Harry Potter, Matrix ainsi que les séries HBO comme Game of Thrones, House of the Dragon, Euphoria ou encore The Last Of Us. Maxime Saada informe également que les abonnés Canal auront accès aux 10 chaînes thématiques de Warner Bros Discovery : Discovery Channel, Warner TV, Warner TV Next, CNN, Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, TLC, ID et TCM Cinéma.

Pour en savoir davantage sur les contenus retrouvez notre article dédié

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox