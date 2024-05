SFR annonce l’arrivée de son appli TV sur les téléviseurs Hisense. Free va-t-il faire bientôt faire de même ?

Une nouvelle marque prête à accueillir les applications TV des opérateurs français, et c’est SFR le premier.

Free l’a déjà annoncé, il souhaite proposé son application OQee, qui propose toutes les chaînes et replay de Freebox TV, sur le maximum de support. Sur les téléviseurs, OQee est déjà disponible sur ceux tournant sous Android TV mais également sur les TV Samsung et plus récemment LG.

Mais une nouvelle marque pourrait s’ajouter prochainement. En effet, SFR vient d’annoncer que son application TV est désormais disponible sur les téléviseurs Hisense, une marque moins haut de gamme que LG ou Samsung. Cette annonce montre que Hisense est ouvert à l’intégration des applications TV des operateurs télécom français, et donne donc bon espoir que Free pourra également négocier pour y proposer OQee.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Hisense est une marque de téléviseurs et de produits électroniques appartenant à l’entreprise chinoise Hisense Group. Ce dernier est souvent perçue comme une marque offrant un bon rapport qualité-prix, positionnée sur le marché comme une option abordable comparée à d’autres marques de téléviseurs. Elle est reconnue pour proposer des produits avec des caractéristiques techniques compétitives à des prix généralement inférieurs à ceux des marques premium comme Sony, Samsung ou LG.

