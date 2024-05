L’info en vidéo : Xavier Niel dévoile une grosse annonce concernant l’IA dans les prochaines semaines

Xavier Niel nous fait saliver avec une grosse annonce sur l’intelligence artificielle qui aura lieu en mai ou juin.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi YouTube (Shorts).

Dans cette vidéo, nous vous rapportons les propos de Xavier Niel qui a annoncé la semaine dernière une “quelque chose d’exceptionnel” qui sera dévoilé en mai ou juin. Cela concerne l’intelligence artificielle puisque le fondateur de Free a lancé fin 2023 son laboratoire d’AI, nommé Kyutai. On vous propose de découvrir cela en vidéo et en moins d’une minute :

Et retrouvez toutes le vidéos Univers Freebox sur tous les réseaux :

sur YouTube : https://www.youtube.com/@universfreebox

sur Tik Tok : https://www.tiktok.com/@universfreeboxoff

sur Instagram : https://www.instagram.com/univers_freebox

sur Twitter : https://twitter.com/UniversFreebox

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox