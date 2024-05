Apple dévoile de nouveaux iPad, la puce M4 et d’autres produits

Lors de sa Keynote qui s’est déroulée ce mardi 7 mai, Apple a dévoilé les nouveaux iPad, sa nouvelle puce M4 et d’autres produits.

Habitué aux Keynote qui se déroule en direct depuis la scène du Steve Jobs Theater, Apple a aujourd’hui fait le choix de faire une Keynote enregistré depuis l’Apple Park. Voici ce qui a été présenté lors de cette présentation.

L’iPad air

Apple dévoile un nouvel iPad Air, qui sera disponible en deux tailles : une nouvelle grande taille de 13 pouces, en plus du modèle de 11 pouces. Quatre coloris seront disponibles : bleu, rose, lumière et gris sombre. Le 11 pouces sera proposé à partir de 719 € pour 128 Go de stockage. La version 13 pouces sera proposée à partir de 969 € pour 128 Go de stockage. Les deux versions seront également proposées en 256 Go, 512 Go et 1 To.

L’iPad Pro

Apple présente ses iPad Pro qui embarque la puce M4. Cette puce est gravée avec la seconde génération de 3 nm de TSMC embarque 10 cœurs CPU, 4 performants et 6 efficients (seulement 9 cœurs, dont 3 performants pour les versions 256 et 512Go), et 10 cœurs GPU avec Dynamic Caching et accélération matérielle du Ray Tracing. La puce M4 est deux fois plus puissante que la M2 et consomme deux fois moins d’énergie que la M2. L’iPad pro est proposé en version 11 pouces et 13 pouces. La première est vendue à partir de 1 219 € pour 256 Go et 1 569 € pour la version 13 pouces avec 256 Go. Argent et Noir sidéral seront les deux couleurs disponibles. Des versions 512 Go, 1 To et 2 To seront aussi disponibles. L’iPad Pro accueille pour la première fois la technologie OLED, dont les pixels émettent leur propre lumière pour des noirs profonds et des couleurs incroyables.

Mais ce n’est pas tout, Apple a prévu deux applications qui vont tirer profit des performances de l’iPad Pro : Final Cut Pro et Logic Pro. D’ailleurs, Final Cut Pro va pouvoir bénéficier du Neural Engine pour utiliser l’IA dans le traitement de vidéos. S’ajout à cela le tout nouveau Apple Pencil Pro. Equipé d’un retour haptique (il vibre), le crayon électronique déclenche de nouvelles tâches grâce à de nouveaux raccourcis en le pressant. L’outil créatif se recharge sur la tranche de l’iPad Pro et bénéficie d’un mode « Perdu » afin de le localiser. Il marche aussi avec l’iPad Air. Il est commercialisé au prix de 149 €.

L’ensemble des produits seront disponibles à partir du 15 mai prochain.

