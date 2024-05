Free Mobile baisse le prix de son forfait 140 Go

L’offre Série Free passe de 11,99€ à 10,99€/mois pendant 1 an. Seuls les nouveaux abonnés profiteront de cette baisse.

Très actif en ce moment, Free Mobile modifie ses offres. Cette semaine, l’opérateur a lancé un nouveau booster 20 Go pour son forfait 2€ mais pas seulement puisque face aux offres agressives de la concurrence, le tarif de son offre Série 140 Go continue de faire le yoyo. Après avoir augmenté d’1€ son tarif le 14 avril dernier, l’ex-trublion décide cette fois de baisser son prix d’1€, à 10,99€/mois pendant 1 an.

Cette formule comprend également 18 Go en roaming depuis Europe et DOM. L’opérateur n’appliquera pas de baisse aux abonnés ayant souscrit à des formules moins intéressantes.

Au bout d’un an, les abonnés Série Free basculeront vers le forfait 5G de l’opérateur à 19,99€/mois avec 250 Go de data en France métropolitaine ainsi que 35 Go de dans 100 destinations partout dans le monde. Cette offre propose uniquement une connectivité 4G. Elle a cependant été enrichie fin 2023 en devenant enfin compatible avec la VoWiFi et la VoLTE.

Côté concurrence, Red by SFR propose un forfait 130 Go à 11,99€/mois en 5G tout comme Bouygues Telecom (B&You). Sosh propose quant à lui une offre 4G avec 130 Go à 12,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox