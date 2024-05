La nouvelle chaîne spéciale JO de france.tv débarque sur les Freebox et les box d’Orange, SFR et Bouygues

Top départ pour france.tv Paris 2024. Au programme, 10h de direct par jour pour suivre l’avancée de la flamme, des archives mythiques et aussi la diffusion d’épreuves à partir du 24 juillet comme les “nouveaux sports”. Clap de fin prévu le 8 septembre prochain.

“Tous à vos marques, prêts… découvrez la nouvelle chaîne numérique 100% olympique et paralympique ! Au programme : relais de la flamme, parcours d’athlètes, archives légendaires”, annonce ce 8 mai France Télévisions sur son compte X à l’occasion de l’arrivée de la flamme olympique à Marseille.

Disponible dès à présent sur les TV connectées, le web et les plateformes numériques accueillant france.tv, cette chaîne est également présente sur les box des opérateurs, via l’application ou le replay france.tv.

Baptisée france.TV Paris 2024, elle se veut innovante dans son mode de diffusion. Un dispositif inédit a été mis en place pour pouvoir suivre en direct l’avancée de la flamme olympique sur le territoire français avec au programme 10 heures de direct chaque jour pour suivre le parcours de 1625 km.

Et ce n’est pas tout puisque cette chaîne sera diffusée jusqu’au 8 septembre, soit jusqu’à la fin des Jeux paralympiques. Dès demain et jusqu’au JO, elle proposera tous les jours des rediffusions des jours précédents et des résumés de la journée suivis dès 19h30, du programme Les Bleus dans les yeux qui dressera le portrait d’athlètes en pleine préparation pour la plus grande compétition de leur vie. Au programme également une co-diffusion le soir à 20h30 de “Aux Jeux citoyens qui fera revivre les grands moments des éditions passées via des archives.

Pendant les JO, diffusion d’épreuves

Dès le 24 juillet, france.tv Paris 2024 passera à la vitesse supérieure en diffusant les premières épreuves de rugby à VII, football et handball avant de se focaliser sur le breaking, skateboard, escalade, surf et le basket 3×3, en complémentarité de France 2 et France 3. Un live tchat sera aussi accessible aux internautes afin d’interagir avec les équipes de France Télévisions. Enfin, la chaîne proposera une variété de programmes sur les Paralympiques.

Source : Francetvinfo.

