Max (HBO) débarquera en France le 11 juin, accord particulier avec Canal+

La plateforme Max (HBO) sera disponible en France à partir du 11 juin. Un accord particulier a été conclu avec Canal+ intégrant Max sans surcoût à l’univers MyCanal et Canal+ de ses abonnés.

Le très attendu lancement de Max en France aura lieu le 11 juin prochain. Trois offres seront proposées : Max Basic à 5,99 € par mois, incluant de la publicité (2 appareils simultanément, résolution Full HD), Max Standard à 9,99 € par mois (2 appareils simultanément, résolution Full HD, jusqu’à 30 contenus hors connexion et accès à plusieurs chaînes thématiques comme CNN, Discovery Channel, Cartoon Network…) et Max Premium à 13,99 € par mois (même offre que Standard, mais pour quatre appareils simultanément, 100 contenus hors connexion et une résolution 4K et un son Dolby Atmos).

Mais ce n’est pas tout, le groupe Warner Bros Discovery, est aussi diffuseur de l’intégralité des JO 2024 avec Eurosport. Ce qui veut dire que les JO 2024 seront proposés sur Max. En revanche, il faudra 5 € par mois pour l’option sport afin d’accéder à tout le contenu Eurosport (chaînes Eurosport 1 et 2 et l’ensemble des flux du player). L’intégralité des Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août seront exceptionnellement accessibles à l’ensemble des abonnés Max, sans avoir besoin de souscrire à cette option sport.

Un accord signé avec Canal+

Canal+ ajoute une corde à son arc avec l’ajout de Max dans ses offres aux côtés de Netflix, Disney+, Apple TV+ et Paramount+. Alors que Maxime Saada, patron de Canal+ annonçait des discussions très avancées avec Warner, il annonce aujourd’hui la signature d’un accord pluri-annuel qui prendra effet à partir du 11 juin. Pour le moment, nous ne savons pas dans quelle(s) offre(s) Canal+ sera intégrée la plateforme Max, mais il pourrait s’agir de CANAL+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries. Les autres abonnés devraient y accéder en option.

Pour rappel, il sera possible de retrouver sur Max des contenus iconique comme Harry Potter, Matrix ainsi que les séries HBO comme Game of Thrones, House of the Dragon, Euphoria ou encore The Last Of Us. Maxime Saada informe également que les abonnés Canal auront accès aux 10 chaînes thématiques de Warner Bros Discovery : Discovery Channel, Warner TV, Warner TV Next, CNN, Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, TLC, ID et TCM Cinéma.

Source : L’Equipe

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox