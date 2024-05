Canal+ va droit au but, pas de discussion pour diffuser la Ligue 1, il avisera après la vente

La filiale de Vivendi garde ses distances avec la Ligue 1. Son patron, Maxime Saada, dément toutes les rumeurs de participation aux discussions de gré à gré. Il ne ferme toutefois pas totalement la porte à un dialogue à l’avenir avec le futur lauréat.

Canal+ a mis les points sur les i. A l’heure où BeIN Sports semble plus que jamais en passe de devenir le prochain diffuseur de la Ligue 1, le groupe qatari ne fera pas équipe directement avec la filiale de Vivendi dans l’acquisition des droits. Si la vente est toujours en cours, Maxime Saada, président du directoire de Canal+, est clair : “Nous n’avons pas participé à l’appel d’offres. Nous ne participons pas aux discussions de gré à gré. Nous n’avons pas d’accord avec DAZN ou beIN sur la suite. Lorsque le processus de vente des droits de la ligue sera finalisé, nous aviserons”, a t-il fait savoir dans un entretien accordé le week-end dernier au Figaro. Des mots suffisamment pesés pour ne pas exclure la possibilité de reprise de certains matchs si le groupe qatari venait à rafler les droits, mais pas à n’importe quel prix.

Si La Ligue 1 ne retrouve pas preneur, le groupe Canal+ ne sera pas en mesure de jouer le rôle du sauveur comme ce fut le cas après le fiasco Mediapro. Depuis 2018, Canal+ poursuit une stratégie de diversification dans les contenus, au point de ne plus être dépendant du football français. “Nous avons regagné un certain nombre de droits, comme la Premier League anglaise et la Champions League. Nous avons investi dans le MotoGP, renouvelé la Formule 1, le golf et signé une nouvelle fois le Top 14. La réalité, c’est que Canal+ a réinvesti les ressources historiquement disponibles pour la Ligue 1 dans d’autres droits et d’autres accords avec des plateformes comme Netflix, Disney+ ou Apple TV+. Il n’est pas question de racheter la Ligue 1 à la casse”, a également fait savoir Maxime Saada. Dès la saison prochaine, Canal+ diffusera l’intégralité des coupes d’Europe de football dont la célèbre Ligue des Champions pour 480 millions d’euros par an jusqu’en 2027.

