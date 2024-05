Free Mobile permet à ses abonnés au forfait 2€ enrichi de migrer vers son nouveau booster 20 Go mais…

Les abonnés au forfait 2€ de Free Mobile désireux de souscrire pour la première fois à son nouveau booster 20 Go ou de migrer depuis une précédente formule, peuvent le faire. Mais 10€ leur seront facturés.

S’il respecte sa promesse de ne pas augmenter le prix de son forfait 2€ jusqu’en 2027, cela ne l’empêche pas de revoir régulièrement son option payante et non obligatoire proposée pour améliorer son offre. Ce lundi 6 mai, Free Mobile a ainsi lancé un nouveau booster 20 Go avec appels illimités et 10 Go en roaming pour 4,99€/mois supplémentaires soit au total 6,99€/mois (2€ de moins pour les abonnés Freebox).

Cette offre est non seulement proposée aux nouveaux abonnés mais aussi aux existants. Bémol, l’opérateur intègre à nouveau des frais d’activation pour ses clients actuels qui souhaiteraient souscrire à cette option. Il leur en coûtera 10€. Les nouveaux souscripteurs au petit forfait de l’opérateur sont épargnés car la carte SIM leur est facturée au même prix.

Par ailleurs, les abonnés au forfait 2€ disposant déjà d’un booster, par exemple 5 Go à 2,99€/mois, peuvent également migrer vers cette nouvelle offre. l’opérateur leur facturera aussi 10€ supplémentaires pour effectuer cette bascule.

