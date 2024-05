Free offre une avant-première aux abonnés Freebox

En partenariat avec la chaîne Boomerang, Free donne accès au 1er épisode de la nouvelle série Tiny Toons Looniversity avant son lancement, directement sur L’Aktu Free.

Incluse sans supplément pour tous les abonnés Freebox ayant l’option TV, la chaîne Boomerang (canal 67) offre cette semaine une avant-première aux abonnés fixe de l’opérateur.

“Free et Boomerang vous invitent à plonger dans le monde déjanté de Tiny Toons Looniversity ! Cette avant-première exclusive marque le grand retour de vos personnages préférés : Buster Bunny, Babs, et Plucky, qui se lancent dans une aventure universitaire des plus loufoques”, annonce ce 6 mai l’opérateur sur son portail web.

Le premier épisode de la série est ainsi accessible dès maintenant sur L’Aktu Free. Pour ceux qui souhaiteront regarder la suite, la diffusion de Tiny Toons Looniversity débutera officiellement sur Boomerang à partir du 13 mai prochain (du lundi au vendredi à 18h).

Pour accéder à L’Aktu Free, les abonnés Freebox Révolution sont invités à se rendre dans le menu “Télévision” de leur interface TV. Avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4k, sélectionnez l’icône “Aktu Free” depuis le menu Home. Enfin, les abonnés Freebox Pop et Ultra, devront se rendre sur la page d’accueil Android puis rubrique Applications Free.

