Abonnés Freebox : Max (HBO) sera accessible le 11 juin dans l’univers Canal+ et sur myCanal

Dans un mois, l’ex-HBO Max débarquera en France avec l’objectif d’être distribué sur le plus de supports possibles.

C’est officiel, Free distribuera en direct le service de SVOD le plus attendu depuis 2 ans, Max du groupe Warner Discovery. Si l’opérateur a d’ores et déjà annoncé avoir trouvé un accord sans donner la date de lancement de la plateforme dans ses offres, une chose est sûre, l’ex-HBO Max sera accessible dès le 11 juin dans l’univers Canal+ des Freebox et des box des opérateurs mais aussi sur myCanal et les décodeurs Canal+, a fait savoir cette semaine le site web de l’assistance Canal+ dans un billet dédié.

Max sera inclus sans surcout dans les offres “Ciné Séries, Friends & Family et Intégrale (CINE SERIES, CINE SERIES (sans Netflix), + de chaines Ciné Séries, + de Ciné Séries)”, précise la filiale de Vivendi. Les clients concernés recevront un email pour les en informer dans les jours qui précèdent le lancement.

De son côté, Warner Discovery a également annoncé une distribution sur les box d’Orange, SFR et Prime Video. Les TV connectées, Apple TV et autres décodeurs ou encore les consoles de jeux sont aussi concernés. Autant de supports afin de retrouver des séries à succès comme House of The Dragon, The Last of US ou Game of Thrones, ou encore des films cultes comme la saga Harry Potter ou Joker mais aussi des productions originales acclamées par la critique (Succession, The White Lotus, Euphoria,… ). Trois offres seront proposées allant d’un forfait Max Basic à 5,99 € par mois incluant de la publicité à Max Premium à 13,99 € par mois avec une résolution 4K et un son Dolby Atmos.

