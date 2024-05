Abonnés Freebox et Amazon Prime : un service cinéma à moins d’un euro pendant 6 mois sur Prime Video

Une nouvelle promo à saisir rapidement pour découvrir les pépites du studio MGM.

Ce week-end, l’abonnement à une petite partie du catalogue du studio mythique hollywoodien fondé en 1924, est passé à 0,99€/mois pendant 3 mois au lieu de 3,99€/mois. Il faudra cependant faire très vite pour y souscrire puisque l’offre se terminera ce vendredi 17 mai.

MGM permet d’accéder à des centaines de films comme des blockbusters hollywoodiens, long métrages cultes des années 50 à 2010 et des pépites. Citons par exemple Platoon, Le retour de la Panthère Rose, Le silence des agneaux, 12 hommes en colère ou encore Blue Velvet. Mais aussi des séries comme Stargate issues du catalogue du studio au nom éponyme racheté 8,5 milliards de dollars en mars 2022 par Amazon.

Depuis le rachat, le géant américain qui a récupéré pas moins de 4 000 films, 17 000 épisodes de séries, a décidé d’injecter une petite partie dans le service MGM, et de distribuer quand il le souhaite d’autres titres directement sur Prime Video.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

