Les opérateurs vendent moins de forfaits, le nombre de cartes SIM diminue en France

L’Arcep observe une diminution nette du nombre de cartes SIM en service dans l’Hexagone.

En France Métropolitaine, au 31 mars 2024, on dénombrait 80.7 millions de cartes SIM activées. Un chiffre assez impressionnant en soi mais à relativiser, puisqu’il a subi une baisse significative. En effet, en un trimestre, on compte une baisse de 160 000 cartes, qui est expliqué par une croissance trimestrielle modérée du nombre de forfaits (+ 50 000, contre + 240 000 un an auparavant) et surtout du recul du nombre de cartes prépayées (- 210 000 cartes en un trimestre).

L’affaiblissement de la dynamique du marché post-payé métropolitain provient de la baisse accrue du nombre de cartes dédiées à la clientèle résidentielle pour le deuxième trimestre consécutif (- 270 000 au premier trimestre 2024, contre – 180 000 un an auparavant). Sur le marché résidentiel, la baisse du nombre de cartes SIM provient à la fois des segments des post-payés et prépayés (respectivement – 60 000 et – 210 000 en un trimestre). En revanche, le segment des entreprises porte la croissance du nombre de forfaits sur le marché métropolitain, même si la progression ralentit depuis un an.

