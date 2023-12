Netflix supprime son offre sans publicité la moins chère

L’offre historique Essentiel n’est plus proposée à la souscription pour les nouveaux abonnés Netflix. Il faudra donc soit payer minimum 13.49€/mois, soit regarder des publicités.

L’offre Essentiel était déjà plus discrète au sein des formules d’abonnement proposées par le géant du streaming, il n’est désormais plus possible de la choisir sur le site de Netflix. Ainsi, pour profiter de Netflix sans publicités, il faudra au moins opter pour la formule Standard, à 13.49€/mois ou passer par la version Premium à 19.99€/mois.

Un changement peu surprenant alors que l’offre équivalente avait été supprimée aux États-Unis et au Canada en juillet dernier, mais qui donne le ton. Exit la solution “abordable” pour près de 10€ et le 720p, si un nouvel abonné veut une offre peu onéreuse, il faudra compenser avec le visionnage de publicité pour 5.99€/mois. Avec cette suppression, la qualité minimum de visionnage sur Netflix passe également au full HD (1080p).

Netflix avait déjà revu ses tarifs à la hausse en octobre dernier, notamment sur l’offre Essentiel qui passait de 8.99€ à 10.99€/mois et sur l’offre Premium qui avait aussi augmenté de deux euros mensuels.

Pour l’heure, la suppression n’est pas encore effective sur l’espace abonné Freebox. Depuis celui de la Freebox Delta, la mention de Netflix Essentiel inclus dans l’abonnement est toujours indiquée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox