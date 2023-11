TF1 lancera un nouveau service de streaming gratuit “TF1+” dès janvier, disponible chez Orange, SFR et Bouygues Telecom

Rodolphe Belmer, PDG de la chaîne, explique son ambition de transformer TF1 en proposant un tout nouveau service de streaming gratuit nommé TF1+.

Après l’échec de la fusion avec M6, TF1 devait se réinventer et c’est dans cette optique que Rodolphe Belmer mène une nouvelle stratégie, qu’il détaille dans le Figaro. Outre la consolidation de sa part d’audience et un investissement massif dans l’offre de programme de la chaîne, l’année 2024 doit également voir arriver un tout nouveau service nommé TF1+.

“Aujourd’hui en France, sur 100 heures de programmes longs consommés, 35 le sont à la demande. Ce changement d’usage, porté par les téléviseurs connectés, explose et donne naissance à un nouveau marché considérable pour la publicité digitale” explique-t-il. Afin de répondre à ce nouveau marché, le 8 janvier sera lancée la “première plateforme française de streaming entièrement gratuite”, TF1+. Ce service entend ainsi permettre un accès à l’information et aux divertissements diffusés sur la chaîne en étant distribué sur les box Orange, SFR, Bouygues Telecom. Free n’a pas été mentionné par le dirigeant de TF1, mais la plateforme sera également disponible sur la majorité des télévisions connectés, notamment sur les modèles des fabricants Samsung, LG, HiSense, Philips ainsi que sur Google TV et Amazon Fire TV.

Quelle différence avec MyTF1 ? La période de disponibilité des programmes, avec 30 jours pour rattraper les programmes diffusés sur la chaînes sur TF1+ contre 7 jours pour MyTF1 et le PDG de la chaîne explique que la limite peut être repoussée jusqu’à quarante-huit mois. TF1+ entend ainsi proposer “plus de 15 000h de programmes à chaque instant”, permettant de retrouver les saisons antérieures d’émissions comme Koh-Lanta ou The Voice, mais aussi des programmes exclusifs. “Nous proposerons 200 films familiaux, 200 séries et TF1+ intégrera la première offre d’information à la demande, Top Info. Les informations du jour seront approfondies avec des formats de 3 à 6 minutes réalisés par notre rédaction. TF1+ doit être une plateforme généraliste et citoyenne” indique Rodolphe Belmer.

Le service doit aussi proposer des technologies inédites, comme Top Chrono, permettant de générer des résumés sur mesure, déjà testé par la firme durant la Coupe du monde de Rugby. Il sera ainsi possible de générer une synthèse d’un match de la durée qu’on souhaite, par exemple. Et une autre innovation est prévue pour mars, à savoir un algorithme de recommandation pour la lecture basé sur plusieurs profils : ” Il suffit de sélectionner les profils des personnes devant la télévision pour avoir des suggestions adaptées. Cela permet aussi de calibrer le type de publicités diffusées.”

MyTF1 devrait à terme être remplacé par TF1+, mais continuera d’être disponible au lancement du nouveau service, notamment pour les opérateurs n’ayant pas repris TF1+ pour le moment, comme Free. Les négociations entre TF1 et les opérateurs se sont “globalement” bien passées, explique Rodolphe Belmer, les partenaires ayant accepté de positionner la nouvelle plateforme sur leur page d’accueil en échance d’un partage du surcroît de valeur généré par une “publicité numérique vendue trois fois plus cher qu’à la télévision“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox