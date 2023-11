Free densifie un peu plus le maillage de son réseau de boutiques

Quoi de neuf sur le réseau de distribution de Free ? Une nouvelle boutique en Île-de-France à Villebon-sur-Yvette.

En constante évolution, le réseau de distribution de Free a pour ambition de rendre accessible les offres mobile et fixe de l’opérateur au plus grand nombre partout en France tout en vendant des smarphones, que ce soit sur son site internet accessible à portée de clics, ou via ses boutiques physique dont le nombre ne cesse de s’étoffer. Aujourd’hui, Free dispose de plus de 220 boutiques dans l’Hexagone avec l’ouverture le 9 novembre d’un nouveau Free Center à au sein du centre commercial Aushopping Villebon 2 situé dans la commune de Villebon-sur-Yvette dans le département de l’Essonne en région Île-de-France.

Dans le même temps, l’opérateur a annoncé l’inauguration prochaine d’une nouvelle boutique Vincennes dans le département du Val-de-Marne. Sont également sur la liste Auxerre dans l’Yonne mais aussi Rodez dans l’Aveyron. Le mois dernier, Free a ouvert les portes de nouveaux Free Center à Morlaix, Béziers et Quetigny.

Le point en Île-de-France

Dans la région Île-de-France compte plus de 4200 collaborateurs, près de 40 boutiques et 6,7 millions de prises fibre raccordables. Sur le mobile, l’ex-trublion couvre 99,8% de la population en 4G et 94,4% en 5G.

