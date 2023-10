Quoi de neuf sur le réseau de distribution de Free ?

Free inaugure une troisième boutique à Dijon et annonce une prochaine ouverture à Auxerre et Rodez.

En perpétuelle évolution, le réseau de distribution de Free a pour ambition de rendre accessible les offres mobile et fixe de l’opérateur au plus grand nombre partout en France. D’abord via son site internet accessible sans se déplacer, puis via son réseau de distribution physique qui ne cesse de s’étoffer. Aujourd’hui, l’opérateur dispose de plus de 220 boutiques dans l’Hexagone avec l’ouverture la semaine dernière d’un nouveau Free Center au sein du centre commercial Carrefour à Quetigny non loin de Dijon.

Free se dote ainsi d’une troisième boutique à Dijon Métropole après une première ouverture en 2013 au sein du centre commercial la Toison d’Or, puis une seconde en juin 2022 en plein centre-ville du chef-lieu de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Dans le même temps, l’opérateur a annoncé l’inauguration prochaine d’une nouvelle boutique à Auxerre dans l’Yonne mais aussi à Rodez dans l’Aveyron. En octobre, il a également ouvert les portes d’un nouveau Free Center à Morlaix et à Béziers.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox