Free lancera la VoLTE en roaming à destination de ses abonnés en 2024

Les abonnés Free Mobile pourront passer et recevoir des appels en 4G durant leurs déplacements à l’étranger en 2024.

Après avoir été le premier et seul opérateur français à proposer la VoWiFi à l’étranger à ses abonnés en 2022, Free Mobile se prépare à activer la VoLTE en roaming courant 2024, nous a-t-il indiqué fin septembre lors de la journée des communautés Free.

Les abonnés pourront ainsi grâce à cette technologie émettre et recevoir des appels depuis leur smartphone à l’étranger via le réseau 4G de l’opérateur partenaire et non plus à partir d’un réseau 3G ou 2G, de quoi anticiper l’arrêt à venir de ces deux générations de téléphonie mobile dans de nombreux pays. C’est même déjà le cas par exemple depuis 2022 aux USA. Les abonnés au forfait à 19,99€ de Free Mobile ont alors été privés d’appels pendant plusieurs mois dans le pays.

Free Mobile avait pourtant pris les devants en invitant en amont ses abonnés présents sur le sol américain à activer la VoLTE s’il disposaient d’un smartphone compatible pour pouvoir passer des appels sur le réseau 4G d’AT&T. Mais une incompatibilité technologique des réseaux a rendu ce type de communication impossible. L’opérateur américain a fini par les basculer sur une autre solution pour leur permettre de passer des appels via un smartphone 4G.

La VoLTE permet un meilleur temps d’établissement d’un appel et une qualité sonore nettement améliorée. Par ailleurs, la navigation sur internet et les téléchargements en 4G restent possible pendant les communications voix.

