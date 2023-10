Freebox : une nouveauté attendue depuis 3 ans va arriver “prochainement” sur le Player Pop

La fonctionnalité Picture-in-Picture (Pip) va être enfin intégrée à Oqee sur le Player Pop.

Lancée en juillet 2020, le Player Pop ne propose pas sur son interface TV la fonctionnalité “Image dans l’image”, laquelle est pourtant disponible sur Oqee dans ses versions mobiles Android et iOS mais aussi sur les interfaces des Freebox Révolution et Delta (Devialet). Très utile, le Pip permet de regarder vos programmes en direct ou en replay depuis l’application Oqee by Free tout en utilisant les autres fonctionnalités de votre smartphone ou de votre box en même temps.

S’il est resté jusqu’à présent muet sur sa volonté de porter cette fonctionnalité au point que ses abonnés ont arrêté d’y croire, l’opérateur a fini par s’activer : “Le Pip sur le Player Pop arrive prochainement”, nous a t-il indiqué fin septembre lors de la journée des communautés. Profiter de son film ou son émission, tout en gardant un œil sur un autre programme sera donc bientôt possible pour pléthore d’abonnés.

