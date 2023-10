Free Mobile lancera la VoLTE et la VoWiFi sur son forfait 2€ et Série Free d’ici la fin de l’année

La voix sur 4G et sur WiFi ne seront bientôt plus réservées uniquement aux abonnés au forfait 250 Go à 19,99€/mois.

Mieux vaut tard que jamais. Plus d’un an après avoir confié sa volonté de proposer la VoLTE et VoWiFi dans toutes ses offres mobiles et pas seulement aux abonnés à son forfait 250 Go, Free s’apprête enfin à franchir le pas. Lors de la journée des communautés Free qui s’est tenue le 30 septembre, l’opérateur a annoncé qu’il activera ces deux technologies sur tous ses forfaits avec des terminaux éligibles d’ici fin 2023.

La voix sur 4G est une technologie permettant d’émettre et de recevoir des appels depuis son smartphone via le réseau 4G (et non plus le réseau 3G/2G).Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide alors que la qualité sonore est nettement améliorée. Par ailleurs, la navigation sur internet et les téléchargements en 4G restent possible pendant les communications voix.Pour sa part la VoWiFi, permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté afin d’émettre et recevoir des appels lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox