Plus jamais de perte de connexion avec votre Freebox : le back up 4G de Free va s’étendre plus largement chez les abonnés

Fini les éventuelles pertes de connexion avec votre Freebox, c’est ce que propose le back-up 4G de Free. Et selon l’opérateur, cette solution va être déployée plus largement auprès des abonnés.

Avoir une connexion de secours lorsque votre ligne Freebox (fibre ou ADSL) rencontre un problème, c’est ce que permet le back up 4G de Free. D’un format compact (voir photo en haut de cet article) comme le répéteur wifi celui-ci permet à la Freebox de basculer sur le réseau 4G en cas de problème.

Pour le moment, seuls les Free Proxi viennent installer ce module chez vous en cas de perte de connexion. Mais ce back 4G sera déployé plus largement d’ici la fin de l’année nous a annoncé Free lors de la journée des communautés. Ainsi, même si vous n’êtes pas encore sur une zone couverte par un Free Proxi, l’opérateur vous proposera cette solution en cas de perte de connexion. Ce sera donc l’ensemble des abonnés qui pourra en bénéficier en passant par le SAV.

Et Free nous a indiqué qu’il réfléchissait également à le déployer plus largement et le rendre disponible directement dans la boutique Freebox de l’espace abonné. De quoi anticiper un éventuel problème et sécuriser sa connexion.

Pour le moment le mode de mise à disposition dans la boutique Freebox n’a pas été précisé, mais pour les abonnés qui en bénéficient déjà suite l’intervention d’un technicien Free Proxi, celui-ci peut être conservé au tarif de 4,99€/mois . Et selon les premiers retours des abonnés concernés, le débit est d’environ 25 Mb/s en téléchargement. L’avantage également est que cet appareil permet de conserver les paramètres sauvegardés dans sa Freebox, il fournit par ailleurs une ipv4 full stack..

Connectiques du back up 4G de Free :

La solution semble simple à installer, le carton indiquant simplement qu’il faut vérifier que la Freebox soit allumée, raccorder son Backup au port Ethernet de sa box et le placer à proximité d’une prise électrique sur laquelle il sera possible de le brancher. La proximité avec une fenêtre est préconisée. Le câble RJ45 nécessaire est fourni par l’opérateur et est assez long selon l’abonné ayant reçu cet appareil.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox