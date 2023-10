Free lance une promotion importante sur l’un de ses meilleurs packs de chaînes et replays

Le Pack WB Family bénéficie d’une réduction de 50% sur les Freebox pour toute nouvelle souscription en octobre.

Lancé en mai dernier sur les Freebox, le pack WB Family de Warner Bros. Discovery est depuis aujourd’hui proposé à 2,99€/mois au lieu de 5,99€/mois pendant 2 mois pour tous les abonnements effectués en octobre, soit une réduction de 50%.

Cette offre de contenu très complète rassemble des programmes emblématiques de Warner Bros. Discovery. Les abonnés ont accès à un large éventail de films et de séries de Warner TV, TCM Cinéma, Adult Swim et Warner TV Next (ex-Toonami), mais aussi des programmes de découverte et de divertissement avec les chaînes Discovery Channel et ID ou encore Boomerang+1.

Discovery Science, disponible aussi dans le niveau basic de Free, est également incluse. Son replay est en revanche uniquement disponible dans ce pack. Les chaînes jeunesse Cartoonito et Cartoin Network s’ajoutent à la liste. Au total, 9 chaînes et 10 replays sont proposés dans cette offre. Le Pack Famille WB est exclusivement disponible pour les abonnés Freebox qui ont activé l’option TV.

