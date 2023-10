Netflix prévoit une nouvelle augmentation de prix

Tous les services de SVOD s’y mettent, avec Disney+ prochainement et Amazon Prime qui veut faire payer pour des contenus sans publicité, Netflix envisage lui aussi une hausse de tarif.

Les fans de Bingewatching risquent de voir leur facture augmenter d’ici à quelques mois. D’après les informations du Wall Street Journal relayées par BFMTV, le géant du streaming prévoit une hausse de tarif de ses abonnements sans publicité. Le montant et la date de mise en cette mesure n’ont pas encore été communiqués.

Un projet pour l’instant suspendu en attendant la fin de la grève des acteurs touchant les États-Unis. Au départ, cette révision tarifaire affecterait les USA et le Canada tout d’abord. Si elle passe nos frontières, il s’agirait alors de la deuxième hausse de prix de Netflix depuis janvier 2019 dans l’Hexagone, alors que lors de son lancement en 2014, les offres Essentiel, Standard et Premium étaient respectivement proposées à 7.99€, 8.99€ et 11.99€/mois, les tarifs affichés sont désormais de 8.99€/mois, 13.49€/mois et 17.99€/mois.

