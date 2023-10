Free annonce renforcer son réseau de distribution dans un département

Un nouveau Free Center a ouvert ses portes à Béziers dans le département de l’Hérault.

Le maillage du réseau de boutiques de Free se parfait progressivement. Après une première ouverture en 2013 à Polygone, centre commercial à ciel ouvert, la ville de Béziers se dote d’un second Free Center. L’opérateur annonce aujourd’hui avoir inauguré le 4 octobre dernier un nouvel espace de ventes et de conseils au sein du centre commercial Auchan de la sous-préfecture héraultaise, au 4 Avenue de la voie Domitienne. Le département compte désormais 6 boutiques Free dont trois à Montpellier et une à Sète.

Les chiffres de Free en Occitanie

En Occitanie, Free compte 22 boutiques après des ouvertures en août à Perpignan dans les Pyrénées Orientales et Pamiers dans l’Ariège. Fin juin, l’opérateur comptait 743 collaborateurs dans la région, pour une couverture de 99,2% de la population en 4G et 82,2% en 5G. Sur le fixe, plus de 3,4 millions de foyers étaient éligibles à ses offres fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox