Démarchage téléphonique : les appels continuent à agacer, “rien ne changera tant qu’il ne sera pas interdit” selon UFC-Que Choisir

Alors que le gouvernement a mis en place un encadrement plus strict de la pratique, UFC-Que Choisir a publié une nouvelle enquête sur le démarchage téléphonique qui montre que ce “fléau” persiste.

Des appels pour vendre des services, des produits, quand ce ne sont pas des arnaques, c’est devenu une réalité dans la quotidien de nombreux Français. D’après UFC-Que Choisir, près de 3 Français sur 4 (72%) affirment être démarchés au moins une fois par semaine sur leur téléphone portable, voir tous les jours pour 38% de la population.

La tendance à la disparition des téléphones fixes de nos foyers fait du smartphone la cible privilégiée des démarcheurs, d’autant plus que l’interlocuteur sera plus susceptible de décrocher sur son portable. “Surtout, le portable augmente les chances pour les démarcheurs de voir leur interlocuteur décrocher et leur permet de contourner la nouvelle réglementation interdisant le démarchage téléphonique le midi entre 13 h et 14 h et la nuit à partir de 20 h et jusqu’à 10 h du matin, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés” précise l’association de consommateurs.

D’après son étude, 48% des français trouvent qu’ils sont plus dérangés que l’année dernière, contre 32% qui considèrent que la fréquence est restée stable et 20% estiment être moins dérangés. Une pratique qui reste cependant très mal vue par les Français : 97% la trouvent irritante, dont 77% la qualifiant de “très agaçante”.

Source : UFC-Que Choisir

“Le gouvernement a eu beau multiplier les mesures ces dernières années, tels l’encadrement du démarchage dans certains secteurs d’activité ou l’interdiction des campagnes depuis certains numéros, rien ne changera vraiment tant qu’il ne sera pas interdit dans son ensemble, ou tout au moins que l’accord des destinataires soit obtenu avant toute campagne” affirme ainsi UFC-Que Choisir.

