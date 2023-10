Free fait des heureux et des sceptiques, Orange abuse sur plusieurs points… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Les grandes lignes de la Freebox V9 soulèvent bien des questions

Du haut de gamme comme la Freebox Delta mais en mieux, la nouvelle génération de box de Free débarquera avant la fin de l’année. L’accent sera mis sur la connectivité et les services. Les annonces de Xavier Niel ont bien sûr fait réagir, parfois en positif, parfois avec plus de méfiance… La future Freebox est définitivement attendue au tournant.

La VoLTE et la VoWIFI partout, c’est une bonne nouvelle !

Plus d’un an après avoir confié sa volonté de proposer la VoLTE et VoWiFi dans toutes ses offres mobiles et pas seulement aux abonnés à son forfait 250 Go, Free s’apprête enfin à franchir le pas. Lors de la journée des communautés Free qui s’est tenue le 30 septembre, l’opérateur a annoncé qu’il activera ces deux technologies sur tous ses forfaits avec des terminaux éligibles d’ici fin 2023. Une annonce assez attendue si l’on en croit le nombre de commentaires postés à ce sujet.

Une précision à faire sur le backup 4G de Free

Pour le moment, seuls les Free Proxi viennent installer ce module chez vous en cas de perte de connexion. Mais le backup 4G de Free sera déployé plus largement d’ici à la fin de l’année, nous a appris l’opérateur lors de la journée des communautés. Ainsi, même si vous n’êtes pas encore sur une zone couverte par un Free Proxi, l’opérateur vous proposera cette solution en cas de perte de connexion. Ce sera donc l’ensemble des abonnés qui pourra en bénéficier en passant par le SAV. Il est d’ailleurs possible de choisir de le conserver avec des frais de location, mais on le rappelle : en cas de dépannage, c’est gratuit !

Des promos plus courtes pour des offres déjà onéreuses… Orange critiqué

Les nouveaux abonnés fixe et mobile d’Orange ne profiteront désormais plus d’une promotion sur le prix de leur abonnement pendant 12 mois. Orange réduit cette période à 6 mois sur toutes ses offres, de quoi augmenter ses revenus. En pleine période d’inflation, la décision n’a pas été très bien accueillie par les internautes…

Et une Livebox 7 décevante

La nouvelle box d’Orange est dès à présent disponible dans l’offre Livebox Max. Si sur le design, l’apparence extérieure est la même, c’est en terme de performances que le changement est assez notable, puisque ce nouveau server est compatible XGS-PON, comme la Box 8X de SFR. Mais on compte également une augmentation du prix, pour aucun contenu réellement ajoutés par rapport à l’ancienne version. Cette nouvelle version ressemble plus à une Livebox 6.5 qu’à une véritable nouvelle génération aux yeux des lecteurs, mais avec un prix qui est parmi les plus hauts du marché.

